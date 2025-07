Sicilia, Salvini: “Cantieri per 22mld per strade, ferrovie e acqua”

All’inaugurazione del ponte sulla Ss640 “Strada degli scrittori”

Caltanissetta, 17 lug. (askanews) – “I siciliani di buoni propositi e di promesse e buone intenzioni sono pieni, senza i soldi le strade, le ferrovie e gli acquedotti, non li sistemi. Abbiamo cantieri aperti e programmati per 22 miliardi, sulla rete stradale, ferroviaria, sotto terra per l’acqua, 800milioni per recuperare anni di ritardi”. Lo ha detto a Caltanissetta il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che ha inaugurato un ponte sulla Ss 640 “Strada degli Scrittori” che collega Caltanissetta ad Agrigento”Son contento – ha aggiunto Salvini – è una stagione di inaugurazione di ponti. Ieri abbiamo firmato l’accordo di programma per un altro ponte che sarà studiato e visitato, non solo utile ai siciliani e ai calabresi, ma ammirato da mezzo mondo. E il gran vantaggio del ponte sulla Stretto è che ancora, non avendo aperto i cantieri, ci sta imponendo di correre con le strade e le ferrovie sia in Sicilia che in Calabria”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a Caltanissetta, dove ha inaugurato un ponte sulla Ss 640 “Strada degli Scrittori” che collega Caltanissetta ad Agrigento