Sicilia: Salvini, ‘Musumeci? Non lo vedo per problemi di tempo ma ci mandiamo sms’

Bagheria (Palermo), 12 giu. (Adnkronos) – “Oggi era difficile incontrare anche Musumeci per via dei tempi serrati del mio tour, ma con il governatore ci messaggiamo frequentemente e c’è una buona condivisione del suo operato amministrativo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bagheria (Palermo), parlando con i giornalisti che gli chiedevano perché nel suo tour siciliano non abbia incontrato anche il governatore siciliano. “Quello che ha fatto il governatore per la Sicilia nella fase di chiusura e di riapertura non lo hanno fatto in altre regioni italiane”, ha detto ancora.