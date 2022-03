Sicurezza, ambiente e qualità: le aziende si affidano agli esperti

Se per alcune aziende parlare di certificazioni UNI EN ISO da ottenere, misure di sicurezza sui luoghi di lavoro da garantire e aggiornare, e protocolli energetici da governare si traduce in ulteriore stress gestionale, vuol dire che c’è necessità di affidarsi ad un esperto del settore in grado di avere una visione completa di tutto il necessario.

Si parla, infatti, di tante variabili da dover governare all’interno di ogni impresa:

le misure per il rispetto dell’ambiente nei processi produttivi

gli standard di qualità dei prodotti e dell’organizzazione aziendale

la sicurezza

Ecco perché, negli ultimi anni, per le aziende è diventato letteralmente irrinunciabile affidarsi a del personale qualificato – interno o esterno – che si occupi della gestione dei sistemi integrati, non solo in termini di competenze tecniche, ma anche abilità trasversali che pongono l’accento sul come si fanno le cose, e non solo sul cosa si fa per garantire le certificazioni necessarie all’impresa.

Di questa opportunità per le aziende parla la rubrica L’incentivo del lunedì a cura di Time Vision.

A chi affidarsi per la gestione integrata?

Le aziende hanno, quindi, necessità di investire sempre più in qualità e sistemi di gestione che siano all’avanguardia e interconnessi tra loro. Il motivo? Soltanto in questo modo, infatti, le imprese possono aumentare la loro credibilità, competitività e fatturati.

Servono, però, nuove figure professionali, come ad esempio:

Responsabile aziendale qualità ambiente e sicurezza,

Progettista o Consulente di sistemi di gestione integrati,

Valutatore,

Auditor

o Lead auditor.

La necessità di competenze altamente qualificate



Da qui la necessità di competenze in materia che siano altamente formate e qualificate, anche con corsi specifici che rilascino le qualificazioni più dettagliate, come ad esempio, quella KHC. A queste esigenze risponde il master di alta formazione in Esperto Gestione dei Sistemi Integrati, organizzato da Time Vision.

Le figure in uscita del Master Esgi di Time Vision hanno un profilo ben formato e focalizzato sugli obiettivi, in una logica Life Long Learning, specie se maturato in modalità Learning by doing.

