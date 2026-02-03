Sicurezza, Conte: governo propone norme folli e anticostituzionali

Roma, 3 feb. (askanews) – Le norme che il governo sta elaborando per affrontare il tema ‘sicurezza’ sono “una follia, sono anticostituzionali” e l’unico obiettivo è quello di imprimere una “stretta securitaria”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe in una diretta sui social network. “Stanno parlando soprattutto di tre misure: una è la cauzione” per chi organizza una manifestazione. In questo modo “doltanto i miliardari potranno organizzare una manifestazione. Chi può garantire aprioristicamente che non verranno facinorosi. Una follia, una norma anticostituzionale”. Peraltro, produrrà un “effetto perverso: prolifereranno le manifestazioni non autorizzate”.

E poi, si parla di uno “scudo” penale per le forze dell’ordine. “Sono esecrabili i fatti di Torino” ma “la reazione ‘offriamo uno scudo’ è uno slogan! Non facciamo propaganda sulla pelle delle forze di polizia. Chi può garantire che un poliziotto o un carabiniere di fronte a un episodio dubbio non venga iscritto nel registro degli indagati? Solo il Pm può giudicarlo. Quando parlate di scudo state prendendo in giro le forze di polizia, sarebbe incostituzionale”.

Inoltre, “si parla di fermo preventivo. Ci riporta alla legge Reale del 1975, una legge così repressiva che dopo un po’ fu abbandonata perché conteneva questa misura spropositata”. In questo caso la norma varrebbe anche “rispetto ai sospetti… Peggio della legge Reale”.

Per Conte “alla fine qui stanno creando solo un meccanismo per una stretta ulteriore. L’hanno già introdotta con il decreto sicurezza approvato. Dove volete arrivare? Noi vi contrasteremo, non vi permetteremo di prendere in giro la polizia e i cittadini. Noi siamo per la sicurezza, cosa avete fatto per offrire soluzioni vere alle esigenze dei cittadini?”.