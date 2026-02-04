Sicurezza, Conte: governo vuole impedire manifestazioni di dissenso

Roma, 4 feb. (askanews) – “Questo governo sta prendendo in giro i cittadini, vuole fare una stretta di vite per impedire le manifestazioni del dissenso, di protesta. Nulla per quel che riguarda il bisogno reale dei cittadini che non riescono a uscire, non prendono la metropolitana, non riescono a uscire la sera in modo sicuro nelle strade, nelle periferie e nei centri storici”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando del tema della sicurezza a margine di una conferenza al Senato.

“E soprattutto – ha aggiunto l’ex premier – questo governo è sollecito in questo caso, ma si è completamente dimenticato qui che c’è un decreto bollette che ha promesso e non ha realizzato; il crollo della produzione industriale e dei salari reali, addirittura non vogliono il salario minimo legale. Ancora non hanno ancora adottato gli aiuti per quanto riguarda le ultime popolazioni colpite dal maltempo; per la sanità zero, liste d’attesa completamente allungate e non fanno nulla per accorciarle, niente di niente. Soltanto una stretta di vite al loro comodo, adesso, per impedire manifestazioni per strada”, ha concluso Conte.

