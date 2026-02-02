Sicurezza, Conte: se Meloni vuole ascoltarci davvero noi siamo pronti

Roma, 2 feb. (askanews) – “Il Governo adesso vuole davvero ascoltare le nostre proposte? È davvero disponibile a fare le cose con serietà e responsabilità senza approfittare del singolo episodio per tattiche strumentali? Se sì, noi ci stiamo e siamo disponibili a verificarlo”. Così, in un post su Facebook, il presidente M5S Giuseppe Conte, dopo la proposta del governo Meloni di firmare una risoluzione unitaria dopo i fatti di Torino.

Questi i paletti di Conte: “Siamo pronti a condividere subito una risoluzione che impegni il governo a dare le risposte che fin qui non ci sono state, a partire da maggiori investimenti per sopperire alle carenze di organico nelle forze dell’ordine e più fondi per rendere sicure le nostre città. E poi una norma che renda perseguibili d’ufficio, quindi senza che sia necessaria una querela da parte della vittima, reati odiosi che creano allarme sociale. Questo è ciò di cui le persone hanno bisogno”.

“E auspichiamo che sulla nostra proposta possa esserci la convergenza di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione”, sottolinea il presidente Cinque Stelle.