Sicurezza, Donzelli (Fdi): Forze ordine non sono e non resteranno sole

Roma, 24 feb. (askanews) – “Le forze dell’ordine non sono e non resteranno sole. Le donne e gli uomini che con la divisa difendono e rappresentano tutti i giorni gli italiani, al di là della dinamica specifica di singoli casi e di eventuali errori sui quali verrà fatta chiarezza come già assicurato, non resteranno senza il pieno sostegno delle Istituzioni”. Lo dichiara il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Sarebbe pericoloso e sbagliato – avverte Donzelli. lasciarli da soli esposti a sputi, spinte, aggressioni e insulti di estremisti vari di collettivi e centri sociali. Dispiace vedere forze politiche che si fregiano di autochiamarsi democratiche essere prontissime a mettere sotto processo polizia e carabinieri e molto lente a condannare le continue violenze fisiche e verbali a cui questi sono sottoposti”.