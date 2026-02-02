Sicurezza e consapevolezza: l’esperienza di Ravello diventa progetto nazionale

Di Emilia Filocamo

La conoscenza come passo necessario per diffondere una cultura della sicurezza seria e consapevole. Può essere sintetizzato così l’obiettivo dell’incontro promosso dalla Pubblica Assistenza Millennium Costa d’ Amalfi, che si è tenuto venerdì 30 gennaio alle ore 10.00 presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello. Destinato alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “ G. Pascoli” di Tramonti, Ravello e Scala, non si è svolto come un classico appuntamento di formazione, esaurendosi in una lezione frontale, ma si è esplicitato con un momento di confronto, dibattito e di ascolto. L’appuntamento è stato introdotto dal presidente dell’Associazione Vincenzo Oddo che ha voluto innanzitutto sottolineare il senso della giornata, tutta giocata sul dibattito e sulla necessità di conoscere le regole principali di prevenzione e di sicurezza per evitare risvolti drammatici come quelli dei recenti fatti di cronaca. Dopo gli interventi istituzionali ad opera del primo cittadino di Ravello, Paolo Vuilleumier, della Vice preside dell’Istituto, Luisa Guastatoreparola che ha portato i saluti della dirigente Maria Anna Formisano, è stato introdotto il relatore della giornata, l’ingegnere. Giuseppe Mormile, esperto in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi. Anche in questo caso, non un monologo, non una lezione frontale, ma un momento di discussione aperta, animata dalla curiosità, che ha permesso agli studenti di intervenire con dubbi e domande. L’ingegnere Mormile, con una serie di semplici esempi, ha anche illustrato cosa fare o meno in caso di incendio, quali comportamenti adottare, come mantenere la calma, richiedere aiuto tempestivamente e rispettare le corrette procedure di evacuazione. Un appuntamento, quello di venerdì 30, che non resterà fine a sé stesso o isolato, come è nelle intenzioni della Millennium, che ha già previsto un calendario di altri incontri ed un vero e proprio programma. La conferma arriva anche dalle parole dell’Ingegnere Mormile. “L’incontro di venerdì 30, oltre ad aver riscosso una notevole partecipazione, ha generato una eco di tutto rispetto. L’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza ha chiesto di fare proprio il progetto per istituirlo eventualmente a livello nazionale e, inoltre, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno Giuseppe Tarateta, ha deciso di concedere il patrocinio a tutte le altre attività in programma”. Dall’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, l’invito alla sicurezza si trasforma dunque in risultato, consapevolezza e azione.