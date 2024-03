Sicurezza lavoro, Paparella: per evitare incidenti serve educare

Tragedie spesso causate da comportamenti inadeguati

Venezia, 1 mar. (Askanews) – La sicurezza sul lavoro è diventata soprattutto dopo i recenti accadimenti un tema assolutamente centrale e cruciale. Come dobbiamo affrontarlo in maniera inclusiva? Riuscendo a riunire attorno al tavolo tutti quelli che sono gli attori protagonisti a partire dalle imprese, le associazioni, le amministrazioni, gli organi di vigilanza e di controllo. Quello di oggi presso Confindustria Veneto-Est vuole essere un primo punto, un primo appuntamento di un percorso che vedrà e toccherà diverse aree del Paese in cui porteremo la sensibilizzazione e la cultura della sicurezza sul lavoro”. Lo ha detto ad askanews Silvia Paparella, consigliere delegato di Ferrara Expo e General Manager di Hub Tecnologico Ambientale RemTech, a margine di un convegno sulla sicurezza sul lavoro organizzato a Marghera da Confindustria Veneto Nord Est, “Spesso gli accadimenti sono frutto e figli di comportamenti inadeguati, per cui bisogna educare, continuare ad educare, portare sensibilizzazione e cultura presso le imprese, presso le amministrazioni e lavorare in maniera sinergica”, ha aggiunto Paparella.