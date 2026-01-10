Sicurezza, Lega: al lavoro per aumento militari in strada e vigilantes stazioni

Roma, 10 gen. (askanews) – Lega “al lavoro per rafforzare la presenza nelle città di donne e uomini in divisa, a partire dai 6.800 militari che presidiano città e stazioni: è già stata calendarizzata la proposta per potenziare l’operazione Strade Sicure”. Lo sottolinea una nota del partito guidato dal Vicepremier Matteo Salvini.

“In generale – sottolinea ancora via Bellerio- il governo ha già provveduto ad assumere 39mila agenti per le Forze di Polizia nel giro di tre anni: secondo la Lega, lo Stato deve continuare a investire nel comparto.In questa direzione va anche il Piano industriale 2026-2029 di Fs Security, fortemente voluto dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, che ha l’obiettivo di superare i 1.600 dipendenti per monitorare ancora più efficacemente stazioni e convogli”.