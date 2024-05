Sicurezza, lotta alla corruzione: Bruxelles apre una call da 3 milioni di euro

La Commissione europea ha aperto un bando di tre milioni di euro per progetti che rafforzeranno negli Stati membri e nei Paesi candidati la prevenzione e la lotta alla corruzione. L’invito è rivolto alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni profit e no-profit e alle organizzazioni internazionali. Le risorse sono state stanziate attraverso il Fondo sicurezza interna. L’iniziativa si aggiunge alle iniziative messe in campo dalla Commissione, e in particolare al pacchetto legislativo presentato a maggio 2023 e che comprende una proposta di direttiva e una comunicazione. Le norme proposte prevedono la criminalizzazione di tutte le forme di corruzione, tra cui l’appropriazione indebita, il traffico di influenze, l’abuso di potere, l’intralcio alla giustizia e l’arricchimento illecito. La proposta prevede obblighi sia per gli individui che per le aziende, garantendo la responsabilità per tutti.