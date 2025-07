Sicurezza, Manfredi (Anci): Raddoppiare i fondi, Comuni virtuosi

Con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, “ci incontreremo tra qualche giorno per individuare gli strumenti che, in vista della prossima legge di bilancio, possono aiutare i sindaci, per quanto di loro competenza, a dare maggiori risposte ai cittadini” e “per noi è necessario raddoppiare il Fondo per la sicurezza dei Comuni. È uno strumento che funziona e che viene utilizzato bene, ma le risorse sono insufficienti”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, in un’intervista a La Repubblica. “Abbiamo scritto anche a Nordio per capire come affrontare il tema dei recidivi: le persone fermate per scippi e borseggi sono quasi sempre le stesse. È necessario capire bene come intervenire in questi casi” continua Manfredi. “Un conto è la sicurezza reale, un altro quello percepita. In alcune zone delle città, i cittadini hanno spesso una percezione di insicurezza maggiore, che va fronteggiata incrementando i presidi fisici e tecnologici. Ripeto: a preoccupare di più i sindaci, sia quelli di centrodestra che di centrosinistra, è il presidio del territorio durante la sera e la notte” prosegue il presidente dell’Anci. “La sicurezza non è solo una questione di decreti. Non è questo l’aspetto centrale. Il vero tema è finanziario e organizzativo. I prefetti stanno facendo un grande lavoro, ma c’è una questione di coordinamento delle attività” continua Manfredi. “Grazie al Pnrr abbiamo fatto scelte molto importanti come gli investimenti sulla rigenerazione urbana a Scampia e Ponticelli, oltre a realizzare asili nido, scuole e palestre e investire in infrastrutture, dalle reti idriche ai trasporti. Il Pnrr è stato determinante perché senza questi fondi non ce l’avremmo fatta a realizzare quello che abbiamo messo a terra” conclude il sindaco di Napoli.