Sicurezza, Meloni: doppiopesismo giudici rende misure meno efficaci

Milano, 5 feb. (askanews) – “Il doppiopesismo di certa parte della magistratura renda un po’ difficile, ecco, essere efficaci nella difesa della sicurezza dei cittadini”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Dritto e Rovescio su Retequattro, rispondendo ad una domanda sugli arresti domiciliari per uno dei fermati in seguito agli scontri di Torino.

“Qualche settimana fa – è l’esempio che porta Meloni – io ho già ricordato che un altro magistrato ha annullato il provvedimento di Daspo ai delinquenti che avevano devastato la stazione di Milano, perché sostenevano che fosse sproporzionato, perché se la gente ti devasta una stazione tu non gli puoi neanche dire ‘non ci puoi tornare’ perché è sproporzionato. Dopodiché dall’altra parte, qualche giorno fa, un agente spara a uno spacciatore che gli puntava addosso una pistola, poi si è scoperto che la pistola era a salve, chiaramente l’agente non lo può sapere. Quell’agente viene indagato per omicidio volontario. Mentre il signore che è agli arresti domiciliari, quello è indagato per violenza contro pubblico ufficiale. Ma perché, scusi – chiede Meloni – portarsi un martello da casa e prendere a martellate la gente non è tentato omicidio?