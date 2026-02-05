Sicurezza, Meloni: serve un approccio più duro, mentalità sbagliata

Roma, 5 feb. (askanews) – “Chiaramente io non penso che esista una strategia per impedire che il governo possa essere efficace sulla sicurezza e poi prendersela con il governo, come sembra che delle volte la sinistra faccia. Credo che però ci sia un problema di mentalità sbagliata. Serve un approccio più duro e serve un approccio più duro da parte di tutti coloro che sono coinvolti per garantire la sicurezza dei cittadini a ogni livello”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Dritto e rovescio, su Rete4.