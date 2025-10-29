Sicurezza nei luoghi di lavoro, Federico II e Inail puntano sulle giovani generazioni

L’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Inail Campania hanno stretto una nuova collaborazione per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare le giovani generazioni come strumento fondamentale per la prevenzione degli infortuni.

L’accordo quadro è stato siglato dal rettore dell’Ateneo federiciano, Matteo Lorito, e dal direttore Inail Campania, Daniele Leone, e prevede lo sviluppo di progetti e attività tecnico-scientifiche e didattiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Questo accordo rafforza lo scambio di informazioni e l’impegno del nostro Ateneo anche dal punto di vista formativo su questi temi di interesse generale – ha dichiarato il rettore Matteo Lorito – Inoltre, consentirà di attivare borse di studio e di dare maggiore visibilità a tematiche fondamentali: la gestione dei diritti personali, soprattutto in ambito lavorativo, è essenziale. È un accordo che crescerà nel tempo”.

La nuova intesa si inserisce in continuità con iniziative già realizzate grazie a un precedente accordo quadro. Tra le attività precedenti, si segnala la realizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza destinati agli studenti del Dipartimento di Veterinaria, che già dal primo anno devono affrontare esercitazioni in laboratorio e necessitano quindi di conoscere i rischi e le misure preventive legate all’attività laboratoriale.

“Sono anni che collaboriamo con la Federico II – ha commentato il direttore Inail Campania, Daniele Leone – Il nostro obiettivo comune è promuovere la cultura della sicurezza, fare prevenzione e sviluppare studi che ci aiutino a identificare i mezzi migliori per ridurre infortuni e malattie professionali”.

L’accordo prevede attività e progetti formativi trasversali, coinvolgendo sia i dipartimenti di area tecnologica sia quelli di area umanistica. Le due istituzioni stanno inoltre programmando un evento per raccogliere le istanze di territorio e imprese e orientare le future iniziative valorizzando le competenze tecniche dell’Ateneo.

“La collaborazione – ha aggiunto Antonio Lanzotti, docente di Disegno e metodi dell’Ingegneria industriale e responsabile dei rapporti con l’Inail – riguarderà anche il trasferimento tecnologico dall’Università alle imprese, con l’obiettivo di applicare le innovazioni tecniche per migliorare la sicurezza nel mondo del lavoro”.