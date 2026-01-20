Sicurezza, oggi alle 15 vertice a Palazzo Chigi

Roma, 20 gen. (askanews) – Un vertice di governo sul nuovo pacchetto sicurezza che dovrebbe essere approvato entro la fine del mese si terrà oggi pomeriggio prima del consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende, la riunione è stata convocata alle 15. Oltre alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, saranno presenti il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha messo a punto le norme che dovrebbero confluire in un decreto legge e in un disegno di legge, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.