Sicurezza, Piantedosi: pacchetto in Cdm la prima settimana di febbraio

Rivisondoli, 25 gen. (askanews) – Il nuovo pacchetto sicurezza è del Governo ancora in corso di elaborazione: lo ha detto ai cronisti il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, giunto a Rivisondoli per partecipare alla giornata conclusiva della kermesse della Lega Idee in Movimento. “Ci stiamo lavorando. C’è un confronto interministeriale, siamo a buon punto di lavorazione e credo di poter dire – ha aggiunto – che entro la prima settimana di febbraio possa andare in Consiglio dei ministri”.

Alla domanda sui contenuti da suddividere secondo le attese fra un decreto e un ddl, Piantedosi ha replicato: “Stiamo vedendo, ovviamente il decreto dovrà avere i requisiti di necessità e urgenza e quindi va fatta una sintesi delle norme che sia orientata sui provvedimenti”.