Sicurezza: ricerca, 85% negozi ha subito attività criminali di gruppi organizzati (2)

(Adnkronos) – I prodotti maggiormente rubati sono di norma di alto valore o facilmente rivendibili come capi di abbigliamento, alcolici e articoli tecnologici o elettronici. Tuttavia, in alcuni casi sono stati rubati generi alimentari come formaggi, salumi o scatolame, anche in questo caso probabilmente destinati alla rivendita. Gli esercenti che hanno risposto sembrano escludere che bande giovanili siano coinvolte in modo rilevante in questo genere di attività criminali.