Sicurezza: Salvini, ‘decreti cancellati? Conto che maggioranza litighi anche su questo’

Milano, 25 giu. (Adnkronos) – “Non ho ancora capito perché e su quali temi, i decreti sicurezza hanno dato risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Vorrei capire se l’emergenza di questo Paese in questo momento è cancellare i decreti sicurezza e per fare cosa. Conto sul fatto che la maggioranza litighi anche su questo, perché tanto sta litigando su tutto”. Così il segretario della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini interviene come ospite della trasmissione tv ‘Aria Pulita’.