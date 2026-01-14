Sicurezza, Salvini: in arrivo provvedimento con proposte Lega

Roma, 14 gen. (askanews) – Il sottosegretario all’Interno “Molteni ha illustrato le proposte sul pacchetto sicurezza che sostanzialmente accolgono tutto quello che la Lega chiedeva su sgomberi, espulsioni, minori non accompagnati, restringimento su cittadinanze, ricongiungimenti familiari, tutela delle forze dell’ordine”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando la riunione con i Dipartimenti del partito in corso alla Camera.
C’è incertezza sui tempi di presentazione in Consiglio dei ministri tuttavia: “Bisogna decidere se fare un decreto legge o un disegno di legge. Bisogna prima vedere il veicolo, noi abbimo chiuso il contenuto. Se il veicolo sarà un dl o ddl per me è indifferente”.