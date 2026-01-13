Sicurezza, Salvini: non è il momento di togliere militari dalle strade

Roma, 13 gen. (askanews) – Sulla sicurezza ci sono frizioni fra la Lega e Fratelli d’Italia? “No, io sono contento di quello che stiamo facendo”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, ai cronisti che lo hanno interpellato a margine di un convegno sul turismo al Senato.

“Sicuramente – ha precisato – non è il momento per togliere i militari dalle strade e dalle stazioni, anzi è un momento in cui c’è bisogno di ancora più divise nelle strade e nelle stazioni. Poi se sono militari, poliziotti, carabinieri, polizia locale… a me interessa che ci sia più presidio, più presenza, più sicurezza. È un errore in questo momento tagliare Strade sicure e togliere i militari delle strade”. Ha parlato con il ministro Crosetto di questo tema? “Ci stanno parlando i miei sicuramente”, ha tagliato corto Salvini.