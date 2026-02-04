Sicurezza, Schlein: nuove norme liberticide, slogan per coprire fallimenti

Roma, 4 feb. (askanews) – “Voi volete parlare di nuove norme liberticide mentre noi vogliamo parlare di sicurezza concreta, non di slogan e titoli di giornale, bandierine piantate per coprire il vostro fallimento sulla sicurezza sulle zone colpite dal ciclone Harry”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in aula sulla informativa del ministro Musumeci sul maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna.
“Avete deciso di far votare il Parlamento oggi sugli impegni per la sicurezza e vi siete rifiutati di votare gli impegni per queste famiglie”.