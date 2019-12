Sicurezza stradale, in aumento multe per eccesso velocità e alcol

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Nel 2019 in aumento le multe per eccesso di velocità (+35,7%). E’ quanto emerge dai . Le tratte attualmente controllate dalla Polizia Stradale con sistema di rilevamento automatico della velocità media dei veicoli sono 94, per un totale di circa 1000 km di autostrada controllati. Nel periodo dall’1 gennaio 2019 al 30 novembre 2019 il cosiddetto Tutor ha consentito di accertare 306.971 violazioni dei limiti di velocità, mentre complessivamente le violazioni per eccesso di velocità accertate dalla Specialità si attestano a 657.804, con un incremento del 35,7%.

Nel 2019 sono in aumento anche le multe per guida sotto effetto di alcol mentre diminuiscono quelle per droga. Dall’1 gennaio al 15 dicembre 2019 Polizia Stradale e Arma dei carabinieri hanno effettuato 3.859.538 pattuglie di vigilanza stradale e contestato 2.376.484 infrazioni al codice della strada. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1.264.314, di cui 23.800 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica (+2,2% rispetto al 2018), mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 2.156 (-6,7%).