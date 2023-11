Sicurezza stradale, Isi “Fare squadra per obiettivo zero vittime”

ROMA (ITALPRESS) – I dati che emergono dalla ricerca “sono inquietanti: da qui partiamo per aumentare la sicurezza sulle strade. E credo che sia molto importante quello che già stiamo facendo nelle scuole, in collaborazione con la polizia stradale e con il Mit, per raccontare ai ragazzi quelli che sono i comportamenti giusti da tenere”, ma “aggiungo che anche gli adulti, come esempio, sono importanti”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, a margine del convegno “Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime”.

