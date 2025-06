Sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela e responsabilità penali: un libro di Pignataro e Biancardo

E’ stato appena pubblicato dalla casa editrice Primiceri, dal titolo: “Tutela e responsabilità penale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro” a cura di Salvatore Pignataro e Alberto Biancardo. Nel testo oltre alle fonti normative sulla sicurezza sul lavoro, all’ambiente di lavoro, i soggetti tutelari della sicurezza sul lavoro, le procedure di tutela aziendale, la vigilanza e gli organismi di coordinamento, sono presenti anche capitoli sulla sicurezza sul lavoro in ambito sanitario, il sistema sanzionatorio con le responsabilità penali e gli orientamenti giurisprudenziali. Nel volume di duecentoventidue pagine, è raccolta la panoramica sulla tutela del lavoratore, nonché gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro. Salvatore Pignataro è laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il master di primo livello in “Criminologia e scienze forensi” e di secondo livello in “Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale” nonché la Scuola di “Alti Studi Politici” Unisob. Ha collaborato con lo Studio Legale Di Gaeta del Foro di Avellino. Già cultore della materia in Diritto Processuale Penale e Diritto Penitenziario presso l’Università degli Studi Vanvitelli, è stato docente del modulo giuridico “Sicurezza sui luoghi di lavoro” presso l’Università Giustino Fortunato. Ha svolto diversi incarichi di docenza nell’ambito del master di secondo livello in “Criminologia e scienze forensi” (Università degli Studi di Teramo) e del Master in “Criminologia Forense”, ed è stato formatore e docente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e informatica giuridica per conto di enti e aziende. È Cavaliere al merito della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. È autore di otto pubblicazioni scientifiche nel settore giuridico. Ad oggi lavora nel settore amministrativo ( U.O.C. Gestione Risorse Umane) dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Fondazione Pascale” di Napoli. L’altro autore, Alberto Biancardo, avvocato lavorista e specialista in diritto penale, è dottore di ricerca in Scienze giuridiche, specializzato presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali ed ha conseguito numerosi master di primo e secondo livello e corsi di alta formazione specialistica. Il suo percorso formativo è arricchito dal conseguimento di borse di studio e periodi di ricerca all’estero. Nell’attività forense ha partecipato in qualità di difensore a processi di rilevanza nazionale, che hanno visto protagoniste famose aziende e squadre di calcio. È, altresì, professore a contratto presso l’Università degli Studi di Salerno e Università Mercatorum. Ha svolto docenze in master di primo e secondo livello, nonché presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Salerno. Ha rivestito il ruolo di relatore in innumerevoli conferenze e seminari formativi. È, inoltre, consulente presso la Procura della Repubblica di Avellino, ricercatore in molteplici progetti di ricerca, autore di sette monografie e numerosi articoli scientifici in diritto del lavoro e penale. Il volume ha avuto il patrocinio dalla direzione nazionale di ConfImprenditori per la sensibilità sui temi della sicurezza sul lavoro. La prefazione del libro è a cura del Dott. Antonio Guerriero già Procuratore della Repubblica di Frosinone e attuale docente Universitario di Diritto Penale dell’Ambiente. Mentre la presentazione è stata scritta dall’Avv. Oreste Florenzano direttore UOC Gestione Risorse Umane Irccs Fondazione Pascale Napoli.