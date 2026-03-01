Sicurezza sul lavoro, al via il ciclo di seminari di Acen e Inail Campania 

Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di seminari “Sicurezza su misura”, organizzati da Acen e INAIL Campania, in collaborazione con il Formedil Napoli e il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Napoli, con l’obiettivo di approfondire la disciplina della salute e della sicurezza del lavoro che scaturisce dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.

Dopo i saluti istituzionali di Antonio Savarese, presidente dell’Acen, Daniele Leone, direttore regionale dell’Inail, Antonio Giustino, presidente del Formedil Napoli, Maurizio Carlino, presidente Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Napoli, gli interventi di approfondimento di Giuseppe Cantisano, direttore Ispettorato del Lavoro di Napoli, Mario Gallo, esperto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Carmine Piccolo, ricercartore Inail Campania e Adele Pomponio, direttrice vicaria Inail Campania.