Sicurezza sul lavoro, al via il ciclo di seminari di Acen e Inail Campania 

Lunedì 2 marzo, alle ore 15, si terrà in Acen (Riviera di Chiaia, 202) il seminario D.L. 159/2025: “Novità, criticità e prospettive per imprese e professionisti”.
La partecipazione al seminario sulla verifica del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025, n. 198, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile» dà diritto al riconoscimento di n. 3 CFP per gli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Napoli.
Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di seminari “Sicurezza su misura”, organizzati da Acen e INAIL Campania, in collaborazione con il Formedil Napoli e il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Napoli, con l’obiettivo di approfondire la disciplina della salute e della sicurezza del lavoro che scaturisce dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.
Dopo i saluti istituzionali di Antonio Savarese, presidente dell’Acen, Daniele Leone, direttore regionale dell’Inail, Antonio Giustino, presidente del Formedil Napoli, Maurizio Carlino, presidente Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Napoli, gli interventi di approfondimento di Giuseppe Cantisano, direttore Ispettorato del Lavoro di Napoli, Mario Gallo, esperto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Carmine Piccolo, ricercartore Inail Campania e Adele Pomponio, direttrice vicaria Inail Campania.
