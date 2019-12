Sicurezza sul lavoro, bando Isi 2020: tagliati i fondi di circa 147 milioni di euro

Sicurezza sul lavoro: Il “bando Isi” dell’Inail sarà interessato da diverse novità dal prossimo anno. Innanzitutto le risorse finanziarie, ridotte di circa un terzo rispetto a quelle di quest’anno, passeranno da 370 milioni di euro a 261 milioni di euro.Inoltre, saranno inserite diverse semplificazioni in fase di richiesta degli incentivi, che renderanno il processo più veloce ma anche più sicuro, evitando così il verificarsi di situazioni in cui le imprese, nonostante risultino vincitrici del bando, non possano poi effettivamente accedere al finanziamento.

Tagliati i fondi

Risorse economiche ridotte di circa 147 milioni di euro per il prossimo anno: l’Inail ha dedicato un budget di 261.226.450 euro. La riduzione è imputabile, come si legge nella delibera dell’Istituto previdenziale, alla riforma delle tariffe Inail che ha comportato una riduzione generale dei tassi per tutte le imprese.

Semplificazione

Altra novità contenuta nella delibera è una semplificazione della fase procedurale di richiesta degli incentivi, che risulta troppo macchinosa. In particolare, le maggiori problematiche si riscontrano nella fase di completamento di richiesta degli incentivi, ossia dopo che l’impresa è stata giudicata idonea. Ciò fa sì che molte imprese, per le quali l’Inail ha già stanziato le relative risorse economiche, non riescono a completare gli ultimi passaggi per l’erogazione degli incentivi.