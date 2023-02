Sicurezza sul lavoro, bando Isi Inail 2022: oltre 333 milioni a fondo perduto

Oltre 333 milioni di euro di incentivi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo quanto prevede la nuova edizione del Bando Isi 2022 dell’Inail. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Avviso pubblico di finanziamento Isi 2022, l’Inail rinnova dunque il proprio sostegno alle aziende che scelgono di investire in prevenzione. Il nuovo bando porta oltre quota tre miliardi l’importo complessivo stanziato dall’Inail a partire dalla prima edizione del 2010.I fondi sono ripartiti in budget regionali/provinciali e suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati.

In particolare l’Asse 1 (Isi Investimenti) prevede 161,8 milioni di euro, suddivisi in 156,8 milioni per i progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2). L’Asse 2 (Isi Movimentazione manuale dei carichi) prevede 40 milioni di euro per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. L’Asse 3 (Isi Amianto) stanzia 86,5 milioni di euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.