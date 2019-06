Sicurezza sul lavoro, bando Isi Inail: più di 16.600 domande per il click day

Sono più di 16.600 le domande inviate sul sito dell’Inail in occasione del “click day” per l’assegnazione dei circa 370 milioni di euro a fondo perduto del bando Isi 2018, la somma più alta stanziata dall’Inail nelle nove edizioni dell’iniziativa, con cui a partire dal 2010 sono stati messi complessivamente a disposizione oltre due miliardi di euro per sostenere i progetti delle aziende che investono in salute e sicurezza. Lo fa sapere lo stesso Istituto, spiegando che gli incentivi, suddivisi in budget regionali, saranno assegnati fino a esaurimento secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. I contributi sono erogati in conto capitale e possono coprire fino al 65% delle spese previste per ogni progetto ammesso, in base ai parametri e agli importi specificati per ciascuno dei cinque assi di finanziamento previsti, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia degli interventi previsti.