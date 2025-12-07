Sicurezza sul lavoro in Campania: accordo tra Inail e Confragricoltura 

E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Inail Direzione regionale Campania e Confagricoltura Campania finalizzato allo sviluppo di strumenti e strategie per la riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico nei contesti produttivi agricoli anche attraverso la promozione e l’adozione di buone pratiche. Presenti alla cerimonia, oltre al direttore regionale Inail Campania, Daniele Leone e al presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano, la direttrice regionale dell’Ufficio Programmazione organizzazione e attività istituzionali (Poai) Adele Pomponio, il direttore regionale di Confagricoltura Paolo Conte, i presidenti e i direttori provinciali di Confagricoltura del territorio regionale campano. ”Una collaborazione – ha dichiarato Daniele Leone, direttore regionale Inail Campania – che è in linea con l’attività che Inail promuove sul territorio per la costruzione di una rete sempre più ampia e strutturata con Enti e Associazioni che a diverso titolo si occupano della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’assistenza alle imprese”. Un percorso condiviso da Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania che rimarca l’impegno dell’organizzazione da lui presieduta, da sempre attenta e in prima linea, in progetti di prevenzione, formazione, informazione ed innovazione al fianco delle imprese agricole. A margine della firma gli attori coinvolti hanno delineato e condiviso una strategia comune che prevede attività di prevenzione e diffusione della cultura della sicurezza sul territorio campano, non più a macchia d’olio ma capillare in tutte le province. Il primo passo sarà la presentazione alle aziende delle agevolazioni e dei finanziamenti che Inail mette in campo, con particolare riferimento alla promozione dell’adozione di modelli organizzati. Un focus particolare sarà dedicato ai finanziamenti per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. Il passo successivo, incontri ad hoc con le aziende individuate sulla base delle specificità produttive e la condivisione di buone pratiche.