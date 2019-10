Sicurezza sul lavoro, simposio a Napoli: un pacchetto di proposte per il Parlamento

Puntare a una formazione di qualità che sia coniugata con l’innovazione. È questa la proposta del IIHse (Health, Safety and Environment) Symposium ideato e organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università Federico II dall’Associazione europea per la prevenzione, insieme con Ebilav, Fondolavoro e con la collaborazione dell’Inail, di numerosi Ordini Professionali e di quindici Atenei italiani, consegnata al parlamentare Alessandro Amitrano, segretario di presidenza della Camera, per contribuire in maniera concreta al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. “Il format del simposio – ha affermato Luigi D’Oriano, presidente di Ebilav – ha alla base l’idea di premiare laureati e laureandi che hanno lavorato a questi temi. Quest’anno sono stati 15 gli atenei italiani che hanno risposto al nostro richiamo perconiugare innovazione e formazione per arrivare allacosiddetta ‘formazione 4.0′”. “La nostra è una proposta improntata all’innovazione – ha spiegato – Abbiamo visto che la maggior parte degli infortuni avviene perché c’è una carenza di formazione. Più che puntare al numero di ore, abbiamo provato a fare un ragionamento di qualità nella formazione”. Ebilav, come ente, ha fatto sapere D’Oriano, ha lavorato sia nelle varie commissioni sia nella stesura del documento. È stato Vincenzo Fuccillo, presidente di Assoprevenzione, a consegnare il documento finale. “Proposte concrete e realizzabili che consegniamo in questa occasione alle Istituzioni – ha detto – e spazio anche alle nuove idee con la presentazione di 20, tra i 70 pervenuti, progetti di innovazione prodotti da tecnici e ricercatori italiani”. Tre progetti di lavoro, tra i 20 selezionati,stanno finanziati con una borsa di studio, messa a disposizione da Ebilav e Fondolavoro. “Esistono nuove frontiere della formazione in materia di sicurezza, si tratta della formazione 4.0 – ha spiegato Carlo Parrinello, presidente di Fondolavoro – In questo ambito l’aspetto legato alla sicurezza nei luoghi di lavoro è determinante quindi bisogna saper coniugare la digitalizzazione dei processi produttivi con le problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tre i pilastri del II Hse: salute, sicurezza e ambiente. In questa seconda edizione sono temi definiti attraverso tre focus ben precisi: evoluzione del lavoro e orizzonti normativi; formazione 4.0; innovazione: verso il futuro. E ancora: dati, urgenze, soluzioni possibili con l’obiettivo di fermare le morti bianche e gli incidenti sul lavoro. La proposta della commissione scientifica del Simposio è coinvolgere maggiormente le istituzioni scolastiche nel formare cittadini “sicuri”, riducendo, così, contestualmente anche il numero di infortuni domestici e stradali. Tra i problemi riscontrati, infatti, c’è proprio una mancata diffusione della cultura della sicurezza. Occorre, per la commissione scientifica, una formazione generale nelle scuole, a carico degli istituti, e una specifica a carico delle imprese, con corsi mirati, ma anche addestramento e affiancamento con i lavoratori che hanno già competenze specifiche.

