Side Baby: da fondatore della Dark Polo Gang a solista di successo, ora il nuovo singolo “Soldi & Musica”

Da oggi, lunedì 17 marzo, è online il video di “Soldi & Musica”

il nuovo singolo del rapper romano Side Baby feat. Frezza, prodotto da Nko.

“Soldi & Musica” (https://wmi.lnk.to/soldi_musica) (Warner Music Italy), per la regia di Gabriele Il Fauno, segna la collaborazione tra Side Baby e Frezza, un brano che indaga la tensione tra il desiderio di successo materiale e l’autenticità, in una società che valorizza l’apparenza. Si ringrazia: Warner Music Italy e Intersuoni.

Side Baby sarà live il 2 aprile ai Magazzini Generali di Milano, produzione affidata a Intersuoni e il 10 aprile all’Orion di Roma, produzione affidata a The base.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it https://www.ticketone.it/artist/side-baby/.

Arturo Bruni, in arte Side baby nasce a Roma nel 1994, figlio d’arte, acquisisce la propensione allo storytelling da suo padre Francesco Bruni, sceneggiatore e regista cinematografico, e dalla madre Raffaella Lebboroni, attrice. Il perno di tutte le sue produzioni è la sua città, Roma, in particolare il legame con Testaccio, quartiere dove è nato e dove ha vissuto fino all’adolescenza. La passione per il writing e il mondo dello skateboard lo avvicinano da ragazzino verso la cultura rap. Arturo si fa notare fin da giovanissimo per i suoi versi d’impatto e, nel 2014, è tra i fondatori della Dark Polo Gang, i cui brani scalano le classifiche FIMI e riscrivono le regole della trap italiana. Parallelamente alla musica, recita nel film “Tutto quello che vuoi” (2017). Arturo colleziona numerosi riconoscimenti, dischi d’oro e di platino e, nel 2018, dopo un difficile periodo personale, ufficializza l’inizio del suo progetto solista con un live sold out a Milano. Dopo i primi singoli nel 2019 pubblica il suo album d’esordio da solista, “Arturo”, prodotto da The Night Skinny e Sick Luke, che rappresenta un importante passo nella sua carriera, un disco introspettivo in cui la scrittura trap diventa anche conscious e si confronta con una musicalità che non punta semplicemente su suoni duri e oscuri. La collaborazione con The Night Skinny si rinnova nell’album “Mattoni”, diventato un cult della scena. Nello stesso anno, Side baby collabora con artisti del calibro di Fabri Fibra, Ketama126, Franco126 e Shiva. Nel 2020, partecipa al singolo “Harem” di Axos, prodotto da Don Joe, e collabora con gli Psicologi per “Psyco Side”. Il 2021 è un anno ricco di collaborazioni: partecipa all’album “OBE” di Mace e al singolo di Tony Effe “Luce a Roma”. A giugno dello stesso anno, SIDE BABY pubblica “Il Ritorno Del Vero”, l’album che sancisce il suo ritorno ufficiale sulla scena. Nel 2022, partecipa con Emis Killa al singolo di Sick Luke “Pezzi da 20”, e il 14 ottobre dello stesso anno, esce “Tutto chiede salvezza”, brano realizzato insieme al producer MACE per la serie omonima diretta dal padre Francesco Bruni e distribuita su Netflix. Nel 2023 per celebrare il quinto anniversario della sua pubblicazione, viene rilasciato per la prima volta in vinile e in edizione limitata “SICK SIDE“, album diventato un cult della trap italiana. Nello stesso anno, SIDE BABY torna con i singoli “PADRINO” e “F**k the club up”, quest’ultimo in collaborazione con Diss Gacha e partecipa al brano “Paura E Delirio A Milano”, presente nell’ultimo album di Ghali. Le sue recenti collaborazioni includono il brano “Corviale Testaccio ” con il rapper di Corviale Uzi Luke e la presenza nel nuovo album di Tony Effe “ICON” con il singolo “Lap dance”. Nel 2024, Side baby torna con un nuovo singolo, “Bad Bitch feat. Niky Savage, brano che fa parte del suo ultimo album “Leggendario”, uscito il 13 settembre 2024 (Warner Music Italy). Tra le tracce più ascoltate del disco spicca “Convoglio” feat. Tony Effe.