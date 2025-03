Side Baby e Frezza: “Soldi & Musica”, un duetto tra successo e autenticità

Il 14 marzo segna l’uscita di “Soldi & musica”, il nuovo singolo di Side Baby in collaborazione con Frezza, prodotto da Nko e distribuito da Warner Music Italy. Il brano esplora la complessa relazione tra il desiderio di successo materiale e la ricerca di autenticità in una società che spesso privilegia l’apparenza.

“Soldi & musica” è un brano che invita alla riflessione, analizzando la tensione tra l’aspirazione al successo e la necessità di rimanere fedeli a se stessi. Side Baby e Frezza, con le loro rime incisive, offrono una visione cruda e realistica della società contemporanea, dove l’immagine spesso prevale sulla sostanza.

Per celebrare l’uscita del singolo, Side Baby sarà protagonista di due imperdibili appuntamenti live: il 2 aprile ai Magazzini Generali di Milano e il 10 aprile all’Orion di Roma. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it.

Arturo Bruni, in arte Side Baby, è un artista poliedrico e in continua evoluzione, capace di spaziare tra diversi generi musicali e di collaborare con alcuni dei più importanti nomi della scena rap italiana. La sua carriera, iniziata con la Dark Polo Gang, lo ha visto collezionare numerosi successi e riconoscimenti, consolidando la sua posizione come uno dei rapper più influenti della sua generazione.

La discografia di Side Baby è caratterizzata da numerose collaborazioni di prestigio, tra cui quelle con Fabri Fibra, Ketama126, Franco126, Shiva, Mace, Tony Effe e Ghali. Il suo ultimo album, “Leggendario”, uscito nel 2024, ha confermato il suo talento e la sua capacità di rinnovarsi, con brani come “Convoglio” (feat. Tony Effe) che hanno conquistato il pubblico.

Con “Soldi & musica”, Side Baby aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera, dimostrando ancora una volta la sua capacità di raccontare la realtà con uno stile unico e inconfondibile.