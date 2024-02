Sideralba, investimenti green per oltre 30 mln nello stabilimento di Acerra

Parte di slancio il nuovo anno di Gruppo Rapullino e Sideralba, fondata nel 1993 a Caivano e oggi presente con 4 siti industriali tra Italia e Tunisia e leader nella fornitura di acciaio nella lavorazione del coil zincato per il settore edile ed agricolo. Dopo un triennio impegnato a riportare in positivo la PFN, che nel 2020 superava i 100 milioni di euro, il Gruppo ha chiuso il 2023 con un risultato positivo, nonostante il settore sia stato caratterizzato da una forte contrazione dei prezzi e una sensibile riduzione della domanda, ma soprattutto traguardando lo storico risultato di chiudere con la posizione finanziaria netta in attivo e varando un nuovo piano di investimenti, già in esecuzione, da 30 milioni per il potenziamento del sito di Acerra, con uno speciale progetto esg. A sancire la nuova solidità dei bilanci, arriva anche il credit reputation award di MF centrale risk, dove l’azienda si è distinta per l’affidabilità della gestione economica e finanziaria d’impresa. ”Iniziamo l’anno – racconta Daniele Palombi, cfo del Gruppo – sotto buoni auspici. Abbiamo chiuso l’esercizio 2023 raggiungendo l’obiettivo di portare la posizione finanziaria netta in attivo, risultato storico per il gruppo, che solo tre anni fa aveva un indebitamento netto di oltre 100 milioni. Stiamo lavorando alacremente in particolare sul nostro sito campano di Acerra dove verrà sviluppata una nuova superficie coperta di circa 20mila mq, introducendo macchinari di ultima generazione per la lavorazione dell’acciaio. Il piano di investimenti avrà anche ricadute occupazionali. Ma non è tutto: il nuovo sito di Acerra si distinguerà per un grande investimento green con i suoi oltre 5 megawatt di impianti fotovoltaici che ricopriranno l’intera area industriale.”. I Credit Reputation Award, organizzati da CentraleRisk Spa, premiano la puntualità, analizzando la Centrale rischi delle Imprese candidate che abbiano una valutazione compresa tra AAA e BBB suddivise in venti categorie per area Nielsen e fascia di fatturato. La prossima data sarà a Milano, Hotel Melià, il 21 marzo.