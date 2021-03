Siena: è giallo dopo una segnalazione, avvistata una leonessa nelle campagne?

Siena, 23 mar. – (Adnkronos) – Un leone a spasso per le strade di Radi, frazione di Monteroni d’Arbia? E’ giallo in provincia di Siena, dopo che in mattinata si è diffusa una voce insistente, tramite i social, circa l’avvistamento di un presunto animale feroce. La polizia di Siena è stata allertata verso le 8.30 da parte del conducente di uno scuolabus e di una maestra che hanno parlato di aver visto girare una leonessa, come riferito in un primo momento. Successivamente i due testimoni, non proprio sicuri, avrebbero parlato forse di un lupo.