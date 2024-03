Siesta collettiva in strada in Messico per la Giornata mondiale del Sonno

Gli organizzatori: le aziende non offrono spazi sufficienti per il riposino

Città del Messico, 16 mar. (askanews) – Circa 200 messicani con tanto di cuscini, materassini e maschere per dormire, venerdì 15 marzo, hanno fatto un pisolino collettiva nel centro di Città del Messico per celebrare la “Giornata Mondiale del Sonno” alla base dello storico Monumento alla Rivoluzione.L’idea di organizzare un evento così particolare è per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un adeguato riposo e per promuovere nuove politiche pubbliche.”Abbiamo lunghe ore di lavoro – ha spiegato Guadalupe Teran, una delle organizzatrici – le aziende non offrono spazi sufficienti per garantire il tempo necessario a un riposo pomeridiano”.