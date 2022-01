Sig Combibloc: rileva attività in Asia per 335 milioni di dollari

Zurigo, 6 gen. (Adnkronos/Ats) – Importante acquisizione per Sig Combibloc: il gruppo industriale svizzero attivo nel settore dell’imballaggio e dei relativi macchinari rileva dalla multinazionale Pactiv Evergreen le attività in Asia di confezionamento in cartone per prodotti freschi. Il prezzo pattuito è di 335 milioni di dollari, informa Sig Combibloc in un comunicato. Le attività in questione hanno generato nel 2021 un fatturato di 160 milioni di dollari. La transazione sarà portata a termine nel secondo o nel terzo trimestre.