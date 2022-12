Sigarette elettroniche Justfog, 3 modelli a confronto

Il settore delle sigarette elettroniche è in costante e forte crescita sia in Italia che nel resto del mondo, come si può intuire dall’enorme numero di dispositivi disponibili negli shop online; ma a prescindere dal mercato di riferimento, i brand più grossi sono sempre quelli cinesi. La patria dello svapo è infatti proprio la Cina, che a Shenzhen ospita il centro nevralgico mondiale della produzione di dispositivi vaporizzanti. Uno dei marchi che ha avuto più successo negli anni e che distribuisce i propri prodotti in tutti e 5 i continenti è Justfog , e oggi parliamo dei suoi device.

Fog 1: il kit All in One pratico ed elegante

Una menzione particolare va attribuita senza dubbio al modello Fog 1, una sigaretta elettronica all in one (AIO) che vanta peculiarità davvero speciali, come confermato dalle recensioni degli utenti sui maggiori e-commerce italiani. Grazie a questo dispositivo è possibile beneficiare di molteplici qualità di vapore in base alla resistenza che si decide di usare, con un range di scelta che va da un minimo di 15 a un massimo di 23 Watt. È presente, poi, un anello grazie a cui è possibile regolare il tiro come si preferisce, da ben arioso o molto contrastato. La batteria da 1500 mAh è progettata per offrire performance eccellenti nel corso dell’utilizzo e vanta i più alti standard di sicurezza. Gli utenti possono contare su molteplici sistemi di sicurezza, fra cui la protezione da sovraccarichi, da surriscaldamento o da corto circuito. Molto comoda è anche la funzione di spegnimento automatico che si attiva nel momento in cui il livello di batteria è insufficiente. Sempre in termini di misure di sicurezza, occorre citare i sistemi anti-perdita e quelli di protezione dei bambini. Con questo modello si può dire addio ai problemi di riempimento del serbatoio, per una manutenzione facile ed ottimale. Infatti si ha a che fare con un sistema di refill dall’alto che è finalizzato a semplificare l’utilizzo ed evitare incidenti o fuoriuscite.

Justfog Q16: un kit entry level che ha fatto smettere di fumare tantissime persone

Sul podio dei dispositivi Justfog (ma non solo) merita un posto d’onore il Kit Q16, che fa della semplicità di utilizzo il suo tratto peculiare. Una sigaretta elettronica super compatta e leggera che consente di personalizzare al meglio le proprie svapate e perfetta per chi vuole smettere di fumare. Il device consente infatti di variare la potenza fra 3.4 e 4.8 Volt semplicemente premendo un apposito pulsante, offrendo così ben 5 diverse rese aromatiche del vapore, generato in quantità e temperature differenti in base al livello selezionato. Grazie alle sue dimensioni minute si porta comodamente sia in tasca che in borsetta e le colorazioni risultano molto eleganti da sfoggiare. Uno dei kit che da anni è sulla cresta dell’onda delle vendite e che ancora non accenna a diminuire: una vera garanzia.

Minifit-S: l’alternativa per chi ricerca

Un altro modello molto interessante della gamma Justfog è la Minifit-S, una pod mod davvero minuscola che sparisce nel palmo di una mano e si candida come una delle sigarette elettroniche più piccole in assoluto, oltre che leggere: pesa infatti appena 24 grammi e le sue dimensioni sono 21,5 x 15,6 x 85mm. Si tratta della nuova versione della fortunata Minifit, un device del brand che ha fatto storia nei primi anni del boom dello svapo, tornata ora con nuove vesti e funzionalità implementate: batteria e serbatoio più capienti, coil a mesh di nuova generazione che fanno più vapore e la ricarica rapida con presa USB-C. Il dispositivo è molto semplice da usare, dato che monta delle cartucce con resistenza integrata da sostituire in blocco unico, ed offre un tiro fisso ben contrastato, un vero e proprio tiro di guancia (MTL). Piccolissima, glamour e soprattutto molto economica: il top per chi desidera svapare bene ma senza grande impegno.

Dove comprare le sigarette elettroniche Justfog?

I dispositivi Justfog sono distribuiti in Italia sia dalla delegazione italiana della casa madre che da diversi e-commerce, tra cui Svapoebasta.com, che vanta un catalogo completo di tutti i device, dai primi nati alle ultime uscite sul mercato. Oltre alle e-cig sul portale sono sempre presenti tutti i ricambi utili alla manutenzione delle e-cig, tra cui le resistenze e le cartucce di ricambio, ma anche le box e gli atomizzatori.