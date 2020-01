Sigep di RImini, fare dolci nel mondo: tutte le novità. Le 57 aziende campane in vetrina

Si avvicina a grandi passi il Sigep 2020. E sarà un grande Sigep, ricco non solo di business, internazionalità e competizioni, come già è, ma anche di aggiornamenti professionali, di tensione al futuro, di attenzione ai luoghi di consumo e di networking tra le varie community professionali. Il 41° Sigep alla Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group dal 18 al 22 gennaio prossimi – sarà poi ulteriormente arricchito dalla contemporaneità con A. B. Tech Expo, 6° Salone Internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario. Una contemporaneità che riempirà totalmente i 129mila metri quadri del quartiere fieristico riminese, con la presenza di circa 1.250 aziende e brand stranieri che giungeranno da oltre 30 Paesi.Tra gli espositori presenti anche 57 aziende Campane, in particolare 4 della provincia di Avellino, 5 della provincia di Caserta, 27 della provincia di Napoli e 21 di quella di Salerno.

AZ. AGR. MAIETTA MARCO AVELLA AV I.CO.CIALDE SRL CALITRI AV MDF VEICOLI INDUSTRIALI SRL STURNO AV BARBERA CAFFE’ SPA TRENTOLA DUCENTA CE CAFFE’ TORALDO CARINARO CE CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA RICOTTA DI BUFALA CAMPANA DOP CASERTA CE DOMENICO DE LUCIA SPA SAN FELICE A CANCELLO CE ESSEPRINT SRL AVERSA CE AMARISCHIA SRL CAIVANO NA AZIENDA AGRICOLA GALANO OSVALDO SORRENTO NA BOCCIA CONFETTI SRL OTTAVIANO NA CAB SPA POZZUOLI NA CAFE’ CENTRO BRASIL ARZANO NA CAFFE’ MORENO SRL CASORIA NA CAPORASO GROUP SRL CASAMARCIANO NA CARTOTECNICA PARTENOPE SRL ARZANO NA CONI PERFETTO SRL CASANDRINO NA DISTILLERIA G. AMATO & FIGLI SOCIETÀ AGRICOLA A R.L. SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA ELMECO SRL CASANDRINO NA F.LLI CRISPINO SRL FRATTAMAGGIORE NA FRATELLI NAPPI 2 SRL SAN GENNARO VESUVIANO NA G.A. – COMITATO NAZ. PER LA DIFESA E DIFFUSIONE DEL GELATO ARTIGIANALE E DI PROD. PROPRIA CAPRI NA IAVAZZO SRL S. ANTIMO NA ITALCIALDE SRL SANT’ANTIMO NA ITALIANA CONFETTI SRL SCISCIANO NA KENON SPA ARZANO NA KIMBO SPA MELITO DI NAPOLI NA KREMOSO SRL NAPOLI NA S. PASSALACQUA SPA CASAVATORE NA SENATORE SRL SAN SEBASTIANO DEL VESUVIO NA TERPACK SNC VILLARICCA NA A.P.A. ANTICA PASTICCERIA ARTIGIANALE SRL EBOLI SA ARTECARTA ITALIA SRL SCAFATI SA CAFFE’ SANTA CRUZ SALERNO SRL PONTECAGNANO SA CAFFE’ TOSTINI SRL TEGGIANO SA CAFFE’ TRUCILLO – CESARE TRUCILLO SPA SALERNO SA CANDITI CRISPO SRL FISCIANO SA CARPINO SRL SALERNO SA CORBARA SRL SALERNO SA DECORA – KARMA SRL SALERNO SA DECORIDEA SRL SALERNO SA DOLCEZZE DI FERRENTINO ANELLA CAVA DE’ TIRRENI SA F.LLI TEDESCO SRL ANGRI SA FORMAMENTIS SRL PONTECAGNANO FAIANO SA GIORDANO GIOVANNI NOCERA SUPERIORE SA MEDAC SRL SALERNO – ZONA INDUSTRIALE SA TRADE COFFEE SRL MERCATO SAN SEVERINO SA PER AB TECH MECNOSUD SRL FLUMERI AV DOLCE PARADISO SRLS TORRE DEL GRECO NA DOLCIARIA ACQUAVIVA SPA NAPOLI NA FRESYSTEM SPA CAIVANO – NAPOLI NA SUD FORNI SRL CASORIA NA CAFFE’ MOTTA SPA SALERNO SA FATTORIE CILENTANE SRL AGROPOLI SA SACAR FORNI SRL BARONISSI SA SAN GIORGIO SPA CASTEL SAN GIORGIO SA ICAB SPA BUCCINO SA

Il cuore pulsante di questa spinta all’innovazione sarà la Vision Plaza, un luogo, ma anche un think tank che dal 18 al 22 gennaio animerà la fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, l’unico e vero hub di sviluppo dell’intero comparto del foodservice dolce.

Si partirà sabato 18 gennaio alle 11 con l’Opening Talk incentrato su “Future is now! I nuovi valori globali del foodservice dolce: esperienza, qualità e sostenibilità”. Sarà un vero e proprio confronto tra esperti del mercato globale fuori casa, delle dinamiche di consumo e dei brand per capire le sfide del foodservice dolce e individuare le opportunità future di crescita e sviluppo. I relatori si confronteranno sui “valori” del consumatore fuori casa quali l’esperienza, la qualità del cibo, degli ambienti e la sostenibilità. Le scelte dei consumatori, sempre più eco-friendly, detteranno l’agenda delle decisioni strategiche delle aziende che operano in questo settore al fine di soddisfare i bisogni dei consumatori di domani. Agli incontri saranno proposti dati e testimonianze su trend emergenti.

Attesi, tra gli altri, gli interventi di Bob O’Brien, Global Senior Vice President Foodservice di NPD Group, Caterina Schiavon, Sociosemiologa e partner di KKienn Torino e di Francesco Buschi – strategy director di Future Brand.

Gli eventi Top

Nella Gelato Arena si svolgerà la Coppa del Mondo della Gelateria, la più importante competizione per il gelato artigianale, giunta alla nona edizione, con 12 squadre in gara da tutto il mondo.

Nella Pastry Arena, The Star of Sugar (con prove sulle sculture in zucchero e dolci da viaggio), i Campionati Italiani di Pasticceria e SIGEP Giovani, gara d’eccellenza per scuole professionali. La Coffee Arena ospiterà i sette Campionati Italiani Baristi dedicati al caffè, tutti valevoli per l’accesso ai mondiali del prestigioso circuito del World Coffee Events, mentre la Bakery Arena si concentrerà sul “Bread in the City”, Concorso internazionale di Panificazione.

1.300 eventi, innovazione, tendenze, formazione e internazionalità i temi trasversali a tutti gli appuntamenti.