Sighel “Esultanza per il pubblico e omaggio anche alla squadra”

MILANO (ITALPRESS) – “L’esultanza? È stato un arrivo pensato qualche mese fa, mi è uscito nella testa così. Per specificare, non è stato un arrivo fatto per sbeffeggiare gli avversari, ma è stato un omaggio al pubblico che ci ha spinto in tutti i turni, quando eravamo in testa ci ha dato la spinta per tenere duro, è stato un omaggio a tutti e alla nostra squadra”. Lo ha dichiarato Pietro Sighel, medaglia d’oro nella staffetta mista di short track, a Casa Italia a Milano per la festa. “Mi sono preso un bel rischio? Non ho pensato molto alle conseguenze, altrimenti non lo avrei mai fatto (ride), ero abbastanza fiducioso, sono stato in piedi, ho evitato la figura mondiale”.

pia/gm/gtr