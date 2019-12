Sigma, a Battipaglia il secondo punto vendita della Campania

Dopo il positivo esordio a Grumo Nevano stamane, Sigma Retail ha inaugurato a Battipaglia un nuovo punto vendita a insegna Sigma, di 550 mq con un preciso obiettivo: diventare punto di riferimento per i consumatori che cercano prodotti di qualità con la giusta convenienza, selezionandoli tra un vasto assortimento che il supermercato offre.

“Vasta l’offerta del punto vendita che conta su un assortimento che supera le 6.500 referenze, con ampie aree dedicate ai reparti freschissimi dell’ortofrutta, della panetteria, della salumeria e della gastronomia. Interessante la proposta del reparto macelleria, che propone carni provenienti da filiere di allevamento controllate e certificate – è scritto in una nota aziendale -. Ampio spazio è dedicato alla marca del distributore, dove a fianco alla linea mainstream Sigma si distinguono le linee specialistiche trasversali al Gruppo D.IT – Distribuzione Italiana, Gusto&Passione, Equilibrio&Piacere e VerdeMio, al fine di soddisfare esigenze nutrizionali e di scelta di tutti i consumatori, anche di quelli più esigenti”.

Quindici le persone impiegate. “L’apertura – si legge ancora nel comunicato – si inserisce in un progetto che prevede un’ulteriore forte espansione della rete ad insegna Sigma sul territorio campano e non solo”.