Sign, scienziati italiani in Germania: nasce il network delle eccellenze

È nata l’associazione “SIGN-Scienziati Italiani in Germania Network”, promossa dall’Ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, per sostenere ricerca e applicazione degli scienziati italiani nel Paese e promuovere le molte eccellenze in questo settore. L’obiettivo è quello di dare vita ad un think-tank per facilitare il trasferimento al sistema scientifico italiano di esperienze e pratiche elaborate in Germania e stimolare quindi un “brain re-gain” a favore del sistema Italia. Tra i soci fondatori del network si contano cinquanta scienziati di spicco attivi in Germania. “La cooperazione scientifica – ha dichiarato l’Ambasciatore Varricchio – è uno dei pilastri del rapporto tra Italia e Germania, che può contare già sul prezioso contributo di ricercatori e ricercatrici italiani all’accademia e alla ricerca tedesche”. È ora importante anche “riequilibrare in direzione inversa, dalla Germania verso l’Italia, il flusso di conoscenze e talenti, grazie anche agli investimenti previsti dal PNRR per rendere più competitivo e attrattivo l’ecosistema scientifico del nostro Paese”. La presentazione di “SIGN”, lo scorso 12 ottobre, presso l’Ambasciata italiana, alla quale ha partecipato la Presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, è stata l’occasione di un dibattito sulle prospettive della cooperazione italo-tedesca. Sono intervenuti, fra gli altri, la Direttrice del Centro tedesco per la Ricerca sull’istruzione superiore e la scienza, Monika Jungbauer-Gans; il responsabile dell’internalizzazione alla Freie Universität Berlin, Herbert Grieshop; Gianaurelio Cuniberti, docente alla Technische Universität Dresden e direttore esecutivo di “SIGN”. Le potenzialità di “SIGN” emergono dai dati sulla presenza italiana in Germania nel settore: oltre 3800 scienziati attivi nelle Università e 1100 negli enti di ricerca pubblici, incluse numerose posizioni apicali tra cui 300 cattedre universitarie. Inoltre, sono 9.000 gli studenti italiani in Germania nell’ambito di programmi di scambio.