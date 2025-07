“Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” su La7

Roma, 10 lug. (askanews) – Domenica 13 luglio, alle 11:45 su La7, va in onda la terza tappa del viaggio di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, il programma condotto da Stefania Capobianco a bordo dei convogli d’epoca della Fondazione FS Italiane.

Questa volta il treno attraversa la Sicilia, in un itinerario che intreccia storia millenaria, paesaggi scolpiti dal sole e suggestioni letterarie. Si parte da Palermo, tra arte e bellezza senza tempo, per raggiungere Agrigento e immergersi nell’atmosfera sacra della Valle dei Templi, tra le colonne doriche dell’antica Akragas.

Il viaggio prosegue verso la costa, fino a Porto Empedocle, borgo marinaro e terra natale di Andrea Camilleri, dove il tempo sembra essersi fermato. Ultima tappa la Scala dei Turchi, teatro naturale di vento e di mare, icona di una Sicilia che sa ancora sorprendere.

Al fianco della conduttrice, come sempre, il capotreno d’eccezione Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani.

“Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” è una produzione DirAmare in collaborazione con la divisione Branded Content TV di CairoRcs Media, affidata ad Alessandro Valentini, Head of Business Tv.