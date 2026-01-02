Silb-Confcommercio: la tragedia di Crans Montana riapre il tema sicurezza, servono regole e controlli veri

La tragedia di Crans Montana riporta con forza al centro del dibattito il tema della sicurezza nei luoghi dell’intrattenimento, che non può e non deve svolgersi in spazi improvvisati, ma esclusivamente in locali gestiti da professionisti in grado di garantire la piena incolumità dei clienti. Una catastrofe che deve rappresentare un monito anche per il nostro Paese: episodi simili possono verificarsi ovunque, anche in Italia, qualora eventi affollati vengano organizzati in spazi non idonei o privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

“Di fronte a eventi così drammatici il primo pensiero va alle vittime e ai loro familiari” dichiara il presidente di Silb-Confcommercio Campania, Alessandro Esposito.

“Tragedie come questa impongono a noi operatori e ai soggetti istituzionali preposti ai controlli di impegnarsi ancora di più nella prevenzione e nella diffusione di una solida cultura della sicurezza. È però fondamentale ribadire che i locali da ballo italiani operano nel rispetto di normative tra le più rigorose d’Europa. Diversamente da quanto emerso dagli organi di stampa, la tragedia è avvenuta in un contesto in cui sono venute meno regole sulla sicurezza che nei nostri locali sono invece presenti e certificate”.

“Ogni attività, inoltre, dovrebbe operare nel perimetro delle proprie competenze – aggiunge Esposito – evitando improvvisazioni prive di prevenzione. I locali di intrattenimento sono sottoposti a regole severe, controlli costanti e a una cultura della sicurezza costruita negli anni”.

I locali di intrattenimento italiani sono infatti soggetti a un articolato sistema di norme e verifiche: capienze rigidamente definite, vie di fuga obbligatorie e segnalate, materiali e strutture ignifughe, impianti certificati e controlli periodici da parte delle autorità competenti.

“Anche il personale – prosegue Esposito – è formato attraverso corsi di aggiornamento e procedure operative codificate per la gestione delle emergenze. Gli staff sono preparati a intervenire tempestivamente e collaborano costantemente con le istituzioni. La sicurezza è un pilastro imprescindibile della nostra attività”.

Silb-Confcommercio Campania rinnova infine il proprio impegno nella promozione di una cultura della legalità e della sicurezza, contrastando con fermezza l’abusivismo – ormai diffuso su larga scala – e l’organizzazione di eventi in spazi non idonei. Un lavoro portato avanti da anni in sinergia con le istituzioni, affinché i luoghi dell’intrattenimento restino spazi di socialità, divertimento e tutela delle persone.