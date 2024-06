Silence Limited e Bohemian Vì, Spring Summer 2025: sfilano le donne di Ciro Carlino e Vittoria Coccorese

Stile, eleganza e femminilità tornano a dialogare alla sfilata di presentazione della collezione Spring Summer 2025 dei brand Silence Limited e Bohemian VI. Un appuntamento molto atteso a Napoli con l’intrattenimento e la socialità ma soprattutto con la moda, intesa come ricerca stilistica e armonia del proprio essere.

Domenica 30 giugno dalle ore 19,30 Villa Scipione, con i suoi giardini e un panorama mozzafiato, accoglierà gli ospiti consegnando loro le chiavi di accesso a due collezioni esclusive e fornendo i diktat di moda dell’estate che verrà.

Giunta alla terza edizione, la sfilata dei due brand ideati da Ciro Carlino e Vittoria Coccorese promette di incantare e catturare l’attenzione sulla cifra stilistica della figura femminile della donna 2025 dando prova del grande lavoro che due imprenditori così giovani offrono presentando ufficialmente una collezione ampia e completa nel segno del Made in Italy.

LE COLLEZIONI

Silence Limited

Sfila una donna moderna, indipendente e consapevole di sé, amante della moda che non è mai banale e scontata ma ricercata e stilosa. In un oceano di proposte sa riconoscere la qualità e punta a distinguersi nel segno della ricercatezza, fin nei dettagli. Uno dei punti di forza del brand è il rapporto qualità prezzo che presenta una collezione di capi di moda tout court, dal mattino alla sera. Tailleur, completi e capi total look da indossare in ufficio così come in altre occasioni. Vietato lasciarsi etichettare in un ruolo o relegare i look ad una determinata occasione ma via libera all’espressione della propria femminilità e sicurezza scegliendo abiti che ci fanno sentire a proprio agio. La collezione MALAFEMMENA è ispirata alla città di Napoli e manda in passerella tessuti accorpati alternati a modelli più morbidi fino ad alcune proposte in denim. Non mancano abiti da sera per eventi mondani o romantici.

Bohemian Vì

Bohemian Vì porta in passerella una moda caratterizzata da indipendenza e libertà. La collezione Spring Summer ‘25 Untouchable è frutto d’idee creative che trascendono cliché e stereotipi legati alla moda per esprimere con decisione il proprio essere donna, sofisticata ma semplice, per cui conta l’essere e non l’apparire. Amazzone, libera, sensibile, per nulla costruita: è il profilo della donna Bohemian Vì che indossa abiti lunghi, morbidi e sinuosi così come capi in crochet con lavorazioni e trafori, esempio di sapienza artigianale.

Questo il fil rouge che percorre le linee presentate che rimandano alla figura di una donna eterea in armonia con la natura. La terra è ovunque, dalla palette dei colori fino alla qualità dei tessuti organici.

Profilo aziendale

L’azienda Sln oggi è una realtà importante nel settore manifatturiero italiano che ha avuto inizio nel 2019 dall’impegno e dalla tenacia di due giovani imprenditori: Vittoria Coccorese, direttrice creativa e Ciro Carlino impegnato nel settore produttivo e organizzativo. L’obiettivo è proporre linee innovative, in cui una donna moderna, intraprendente e dinamica si può identificare.

Qualità, artigianalità e attenzione al dettaglio permettono di garantire prodotti made in Italy costruiti e rifiniti a mano. La produzione e distribuzione interna danno forza ad un progetto diventato sempre più concreto, trovando rapidamente riscontro ed apprezzamento, in tutta l’Italia. E all’estero oggi è riconosciuto ufficialmente in Grecia, Cipro, Portogallo, Spagna gettando ponti con altre importanti aree geografiche per una sempre più incisiva affermazione sul mercato internazionale.