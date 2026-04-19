Silenziosa integrazione con il Regno di Napoli

di Paolo Pantani

Il mare occhieggiante di vele, l’entroterra segnato dallo svettare dei suoi colli, pronti ad accogliere chi cercava una patria nuova, per calmierare le pene locali e, riempire i mercanti, in tutto un luogo di luce, dove sbarcare per fare vita sostenuti dal sole.

Così era anche in tutte le sue province sin dai tempi dei loro fondatori, sia per le caratteristiche climatiche, ambientali e territoriali sia per gli innumerevoli abbracci di naturali che si disponevano luogo le spiagge fatte di terra e colline parallele ritrovate e, dove dubito si avvertiva il valore del germoglio che univa popolo.

Tra queste, resistono imperterrite, allo scorrere del tempo, la popolazione diasporiche dei Balcani sino alla Grecia, che silenziose restano protagoniste incontrastate, nelle province dell’antico regno e nella capitale.

Il centro antico, per la sua posizione baricentrica nel mediterraneo, facilitò l’approdo e il passaggio di Romani, Greci, longobardi, Arabi, Bizantini, Normanni, Francesi, Spagnoli, Austriaci e tante altre popolazioni e dinastie di rilievo.

Tutti depositarono temi indissolubili, i cui lasciti sono diventati la forza della città, tra questi a partire dal XII secolo, vanno ricordati anche gli antichi abitanti che vivevano in pena, tra i Balcani e la Grecia.

Le prospettive naturali, le strade, le piazze, gli edifici e gli elevati di culto; dal cuore ordinato e poi via, via, secondo un apparente disordine, raccontano attraverso le Carmina Convivalia l’identità dei residenti, di cui si nutrono i viandanti dalla breve esperienza turistica odierna.

La città metropolitana di oggi, il centro storico e quello antico di ieri, dei tanti abitati del regno, sono i luoghi, dove furono seminati i germogli dell’integrazione mediterranea, racchiusa ancora oggi nel silenzio, tra i plateai e gli stenopoi del centro antico, sotto la vigile prospettiva delle aquile bicipiti della porta di castel Sant’Elmo e quella sull’ingresso di Castel Capuano.

Gli episodi convivenza e cooperazione, che caratterizza il centro antico, corrono a monte della via Furcillense secondo processi di tutela cristallizzati; diversamente accade nell’edificato che dalla Furcillense va verso il mare, che ad oggi non sono ricordati, adeguatamente pur avendo immaginato e costruito questa tessitura urbana con sudore sangue e senza gloria.

Va in oltre precisato che il Regno di Napoli fu sotto gli Angioini dal 1266, quando Carlo I d’Angiò conquistò il potere.

Nel 1442 passò agli Aragonesi perché l’ultima regina, Giovanna II d’Angiò, morì senza eredi e ci furono lotte per la successione e. ne approfittò Alfonso V d’Aragona, che conquistò il regno e, fu uno dei sovrani più potenti del XVI secolo e anche re del Regno di Napoli.

Un immenso impero che comprendeva territori in Europa e nelle Americhe. Per questo si diceva che nel suo dominio “il sole non tramontava mai”, perché in qualche parte dei suoi territori era sempre giorno e il suo emblema rappresentativo che vi appose anche nella porta capuana era per l’appunto l’aquila bicipite.

Dal regno di Carlo V (fino al 1556), Napoli passò al figlio Filippo II di Spagna e rimase sotto la Spagna, governata da viceré, per circa due secoli.

Dopo la Guerra di successione spagnola, nel 1707 il Regno di Napoli passò agli Asburgo d’Austria, sotto Carlo VI d’Asburgo.

Infine, nel 1734, durante la Guerra di successione polacca, Carlo di Borbone conquistò Napoli e con Carlo III sotto la regia della madre Farnese inizio una nuova era per il regno.

Nella citazione di governo viene posto in rilievo il passaggio di testimone imperiale tra la dinastia Angioina e quella Aragonese, avvenuto a seguito della battaglia di Terra Strutta, combattuta al confine tra Campania e Puglia, nei territori dei comuni di Greci (AV) e Troia (FG), nell’agosto del 1492, grazie anche alla fedele partecipazione di Giorgio Castriota e dei suoi inarrivabili combattenti, gli ispanici riuscirono a insediarsi sul trono di Napoli.

Di tale evento restano le fusioni bronzee della Porta dei Maschi Angioni e l’attuazione dei principi dell’Ordine del Drago, che dal 1469 accolgono la vedova del condottiero a Napoli e gli eredi diasporici delle terre d’oltre Adriatico, in un contesto di memoria, credenza e repressione.

Questo insieme di eventi compreso l’insediamento di Carlo III segnano, i momenti cruciali attraverso cui Napoli assume una nuova veste politica e culturale.

La città fu influenzata sia dalle correnti ispaniche sia dalla volontà di re Carlo III e della madre dei Farnese emiliane istituendo così una guardia personale, da cui nasce la Real Macedone: un corpo di atleti combattenti di origine Balcana di grande stazza, insediati a Napoli con le rispettive famiglie in un contesto di sicurezza organizzata, in un insediamento appositamente realizzato e ispirato ai modelli delle comunità arbëreshë, allora diffuse e frammentate nel Regno.

Il concilio di Trento e lo Scisma d’Oriente, la Chiesa d’Occidente (latina) e quella d’Oriente (bizantina) rimasero divise, sviluppando tradizioni teologiche e liturgiche proprie.

Nel XV secolo, i Concilio se da una parte liberarono i vescovati dall’altra innescarono una riunificazione, con relativo successo a causa delle resistenze nel mondo ortodosso.

Il “papa dei Farnese” era Papa Paolo III (nome di nascita Alessandro Farnese) e, fu papa dal 1534 al 1549 ed è uno dei pontefici più importanti del Rinascimento.

Nei secoli successivi, famiglie influenti come i Farnese, apparentati con i Rodotà ebbero un ruolo importante nella Chiesa cattolica, ma non furono protagoniste di un reale processo di unione con l’Oriente cristiano.

Della famiglia Farnese, l’ultimo duca fu Antonio Farnese, morto nel 1731 senza eredi e, i loro territori (come Parma e Piacenza) passarono ai Borbone.

Di conseguenza, il rapporto tra le due Chiese seguì un percorso continuo di integrazione, caratterizzato da tentativi isolati di dialogo e svelature storiche ai tempi di Carlo III o subito dopo.

L’attività culturale avviata a Napoli in età borbonica innescò importanti processi formativi che si diffusero in tutto il Regno.

Con il ritorno di Carlo III alla guida della monarchia ispanica, i Borbone avviarono una più strutturata politica di formazione, il cui punto di svolta fu la Rivoluzione del 1799.

Gli effetti di tali fermenti si riflessero nel Decennio francese, nei moti del 1821 e nella rivoluzione del 1848, fino al processo che portò all’Unità d’Italia, prima con Torino capitale e poi con Roma capitale.

In questo lungo partenopeo di sviluppo culturale, le comunità diasporiche arbëreşë diedero un contributo significativo alle vicende culturali e scientifiche, partecipando attivamente alla crescita del sapere e all’affermazione dell’Italia come riferimento europeo di innovazione.

In un successivo approfondimento si potranno evidenziare figure, conquiste e processi sviluppo scientifico, culturale e di credenza, che attrassero studiosi da tutta Europa verso Napoli, dove figure prime di origine arbëreşe risultavano essere fulcro di questo turismo culturale poi riversato nei salotti culturali di Europa.

(fonte: Architetto Atanasio Pizzi)