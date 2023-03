Silicon Valley Bank, crolla anche filiale Uk: in vista colloqui Sunak-Banca d’Inghilterra

(Adnkronos) – Il primo ministro britannico Rishi Sunak e il cancelliere Jeremy Hunt dovrebbero tenere colloqui con il governatore della Banca d’Inghilterra in risposta al crollo della Silicon Valley Bank UK. In una dichiarazione rilasciata domenica mattina, il Tesoro ha affermato di considerare la questione “come un’alta priorità”.

“Il governo sta lavorando a ritmo sostenuto su una soluzione per evitare o ridurre al minimo i danni ad alcune delle nostre società più promettenti nel Regno Unito e presenteremo piani immediati per garantire che le esigenze operative e di flusso di cassa a breve termine dei clienti della Silicon Valley Bank UK siano soddisfatti”, si legge nella nota. “Il governo e la banca comprendono il livello di preoccupazione che questo solleva per i clienti della Silicon Valley Bank UK, e in particolare come potrebbe avere un impatto sulle posizioni di cash flow a breve termine”.

Nella nota si rileva che il governo riconosce che il fallimento della Silicon Valley Bank UK (SVBUK) “potrebbe avere un impatto significativo sulla liquidità dell’ecosistema tecnologico”. La Banca d’Inghilterra ha annunciato venerdì che la Silicon Valley Bank UK sta per entrare in insolvenza, a seguito dell’azione intrapresa dalla sua società madre negli Stati Uniti. Sebbene la Silicon Valley Bank (SVB) abbia una presenza limitata nel Regno Unito e non svolga funzioni fondamentali per il sistema finanziario, la Coalition for a Digital Economy (Coadec) ha avvertito che il suo crollo potrebbe avere un impatto significativo sulle start-up tecnologiche.