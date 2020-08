Silvana D’Agostino nuovo vicario della Prefettura di Salerno

Si è insediata questa mattina, presso la Prefettura di Salerno, il nuovo vViceprefetto Vicario Silvana D’Agostino. Nata a Napoli, laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, è entrata nell’amministrazione civile dell’Interno nel 1990, prestando servizio presso le Prefetture di Benevento, Lecce, Campobasso ed Avellino per poi essere nominata Viceprefetto Vicario della Prefettura di Teramo nel 2014 e di Avellino nel 2017.

Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo come presidente di commissioni elettorali, di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, in materia di esplodenti, all’interno di commissioni concorsuali presso gli Enti Locali e come commissario ad acta. Ha ricoperto inoltre il ruolo di commissario prefettizio e straordinario dei comuni di Reino, Molinara, Campolattaro, Paolisi, S. Agata dei Goti, Fragneto L’Abate, Cusano Mutri, Castelvetere, Calvi, Arpaise, Pannarano, Apollosa, Santa Croce del Sannio, Paduli, Pietracupa, Forino, Lauro, Paternopoli, Pietracamela e Ariano Irpino – incarico svolto durante l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” e tuttora ricoperto, quale sub-commissario del Comune di Avellino. Il Prefetto di Salerno Francesco Russo ha accolto il nuovo Viceprefetto Vicario con l’augurio di un sereno e proficuo lavoro nello svolgimento del nuovo incarico.