Silver Fir Capital lancia il Fondo Ora: oltre 130 mln di investimento la prima operazione con AF Logistics

Silver Fir Capital, società di gestione specializzata nell’investimento nei settori immobiliare e delle infrastrutture sociali, ha annunciato il lancio del Fondo Ora, un nuovo strumento di investimento dedicato al segmento della logistica, un settore cruciale per l’economia italiana. La prima operazione conclusa dal Fondo prevede un investimento complessivo superiore a 130 milioni di euro per l’acquisizione e lo sviluppo di un complesso logistico di oltre 170.000 mq situato a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, con la partecipazione strategica di AF Logistics Spa, azienda leader nel mercato italiano della logistica. “L’investimento – si egge in una nota – è articolato in tre fasi che vedono circa 70.000 mq già completati e affittati a DHL, leader globale nel settore della logistica; 30.000 mq in costruzione e già pre-locati a primari operatori del settore e oltre 70.000 mq destinati a futuri sviluppi. Gli edifici sono progettati per rispettare i più alti standard ambientali ed energetici, con l’integrazione di pannelli fotovoltaici e accumulatori, per ridurre il consumo di energia da rete, e sistemi di recupero delle acque”.

L’operazione è il primo passo di una collaborazione strategica tra Silver Fir Capital Sgr Spa e AF Logistics Spa, che mira a capitalizzare le crescenti opportunità offerte dal settore logistico in Italia. “La sinergia tra le due società – prosegue il comunicato – consentirà al Fondo Ora di godere di significativi vantaggi competitivi, con l’obiettivo di creare un portafoglio di asset logistici di alta qualità e di generare valore sostenibile per gli investitori. “Il lancio del Fondo Ora e l’acquisizione del complesso logistico di Monticelli d’Ongina rappresentano un passo fondamentale per Silver Fir Capital nell’espansione della propria strategia nel settore logistico – afferma Lorenzo Baroni, amministratore delegato di Silver Fir Capital -. La partnership con AF Logistics ci permette di combinare la nostra esperienza nella gestione di fondi con la profonda conoscenza del mercato logistico italiano di AF Logistics, con l’obiettivo di implementare un solido programma di investimento nel settore, facendo leva sulle competenze specifiche e un’ampia serie di opportunità già definita, per aggregare capitale istituzionale e privato”. “Siamo orgogliosi di collaborare con Silver Fir Capital in questo progetto strategico per il settore logistico – dichiara Antonio Ferrari, fondatore e presidente di AF Logistics. Per noi rappresenta una nuova sfida, poiché è la prima volta che partecipiamo al lancio di un fondo, e abbiamo scelto Silver Fir per le sue competenze e visione”. Crediamo che questa partnership ci consentirà di ampliare la nostra presenza e sviluppare infrastrutture innovative e sostenibili, creando valore duraturo per i nostri clienti, investitori e per l’economia del Paese”.