Silvia Rovere senior advisor di Equita

Il gruppo Equita, già leader nel financial advisory e oggi sempre più attivo anche nei fondi alternativi soprattutto di private debt, sigla un accordo preliminare con Silvia Rovere (ex presidente di Assoimmmobiliare e oggi presidente di Poste Italiane) per entrare nel capitale di Sensible Capital. Una boutique indipendente di real estate advisory (fondata dalla stessa Rovere nel 2020). Prevista una partecipazione iniziale del 30 per cento e una serie di futuri passaggi che potranno portare l’investment bank indipendente a consolidare la sua partecipazione. L’accordo prevede anche la nomina della Rovere a senior advisor di Equita, con l’obiettivo di valutare nuove iniziative di business nel mondo del real estate, per esempio nell’area dell’Alternative Asset Management.